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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay Valisi Doğan: Kentte 320 koronavirüs vakası var

DHA

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay)HATAY Valisi Rahmi Doğan, kentte 320 koronavirüs vakası bulunduğunu açıkladı. Vali Doğan, Suriye'nin Afrin ve İdlib kentlerinde görev yapan 140 asker ve poliste de koronavirüse rastlandığını bildirdi. Vali Rahmi Doğan, Arsuz Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) işletmesi temel atma töreninde konuştu. Vali Doğan, Türkiye'nin pandemi sürecini çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "Komşu ülkelere baktığımızda Türkiye´nin burada yapmış olduğu sağlık yatırımlarının, ortaya koyduğu başarının hakkını teslim etmemiz lazım. Biz,...

Hatay Valisi Doğan: Kentte 320 koronavirüs vakası var

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay)HATAY Valisi Rahmi Doğan, kentte 320 koronavirüs vakası bulunduğunu açıkladı. Vali Doğan, Suriye'nin Afrin ve İdlib kentlerinde görev yapan 140 asker ve poliste de koronavirüse rastlandığını bildirdi.<br>Vali Rahmi Doğan, Arsuz Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) işletmesi temel atma töreninde konuştu. Vali Doğan, Türkiye'nin pandemi sürecini çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "Komşu ülkelere baktığımızda Türkiye´nin burada yapmış olduğu sağlık yatırımlarının, ortaya koyduğu başarının hakkını teslim etmemiz lazım. Biz, Hatay olarak da ciddi bir süreç geçirdik. Bu süreci başarılı bir şekilde yürüttük" dedi.<br>SURİYE'DEKİ ASKER VE POLİSLERDE VAKA GÖRÜLDÜ<br>Vali Doğan, bugün itibarıyla Hatay´da koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısının 320 olduğunu açıklayarak şunları söyledi:<br>"Hatay´ın nüfusuna bakıldığında tahminimi söylüyorum, en başarılı illerin başında geliyoruz. Ayrıca, Afrin ve İdlib'te sivil vatandaşların hiçbirisinde pozitif vakaya rastlamadık. Ancak Türkiye´den oraya görev yapmaya giden polislerimiz, askerlerimizin vasıtasıyla ki bunlar da korunaklı alanlarda, mekanlarda kalıyorlar. Bunlarda çıkan pozitif vakalar var. Afrin'de 120 polisimizde, İdlib Hava Taburumuzda ise 20 askerimizde pozitif vaka çıktı."<br>SUUDİ ARABİSTAN'DAN 27 VAKA GELDİ<br>Suudi Arabistan´dan gelen Hataylılar'ın vaka sayısını artırdığını dile getiren Vali Doğan şöyle devam etti:<br>"Vekillerimizin Suudi Arabistan'daki Hataylı hemşehrilerimizi buraya getirme gayretleri ve çabası var. Geçen hafta ülkemize gelen 510 kişilik kafile içerisinden 27 kişide pozitif vaka çıktı. Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda çok ciddi sağlık hizmetlerine yatırım yaptı. Bu yatırımla, sağlık personelinin gayretleri ve alınan tedbirlerle birlikte çok az hasarla atlattık. Ben bu virüs salgını sonucu vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce ilimizden ve ülkemizden temizlenmesini temenni ediyorum."DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-06-12 14:23:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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