Hatay Gastronomi Evi misafirlerini bekliyor Gastronomi Evi, sosyal mesafe kuralları ile hijyenik ortamda müşterilerini kabul ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay Gastronomi Evi misafirlerini bekliyor Gastronomi Evi, sosyal mesafe kuralları ile hijyenik ortamda müşterilerini kabul ediyor

İHA

Hatay Gastronomi Evi misafirlerini bekliyor Gastronomi Evi, sosyal mesafe kuralları ile hijyenik ortamda müşterilerini kabul ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Hatay Gastronomi Evi, pandemi sürecinde iki buçuk aylık aranın ardından tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları ile misafirlerinin hizmetine açıldı. Bir yılda 300 çeşit yemek yaparak şehrin tarih ve kültürünün en güzel şekilde yansıtan Gastronomi Evi, halkın ilgisinden memnun.
2017 yılında UNESCO tarafından Hatay’ın gastronomi ağına dahil edilmesinin ardından, kentin tarih ve kültür zenginliği ile harmanlanmış lezzetlerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Mart ayında açılan Hatay Gastronomi Evi, pandemi sürecindeki iki buçuk ay kapalı kalmasının ardından yeniden misafirlerine hizmet vermeye başladı.
Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, pandemi süreci sonrasında yeniden Gastronomi Evi’nin açıldığını ve misafirlerine hijyenik ortamda keyifli saatler yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, “Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Hatay Gastronomi Evi pandemi sürecinde 2 buçuk ay kapalıydı ve biz yeniden kapılarımızı heyecan ve mutlulukla açtık. Zaten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş’ın temel misyonuydu hijyen koşullarını sağlamak. Ancak pandemiden sonra sosyal mesafe kurallarını da ekleyerek tüm misafirlerimize hijyenik ortamda keyifli saatler yaşamaya Hatay Gastronomi Evi’ne davet ediyoruz. Bir takım önlemlerimizi artırdık tabi ki. Misafirlerimizin Hatay Gastronomi Evi’ne girerken muhakkak ateşleri ölçülüyor. Personelimizin de her sabah ateşleri ölçülürken, gün içerisinde de belirli aralıklarla ateş ölçümleri devam ediyor. 38 derece ateşi olan müşterilerimizi alamıyoruz ama çok şükür şu ana kadar böyle bir süreç yaşamadık. Her misafirimize maskeyi zorunlu kılıyoruz, maskesi yoksa biz veriyoruz. Girişte ve lavaboların önünde el dezenfektanlarımız mevcut. Her masaya Hatay’ın defne kolonyasını yerleştirdik. Bünyemizde 2 tane kadrolu temizlik personeli mevcuttur. Gün boyunca sandalye ve kapı kolları dezenfektan ve çamaşır suyu ile temizleniyor. Ayrıca sosyal mesafe kurallarını içeren uyarılarımız var. Aşçılarımızın tamamında eldiven kullanılıyordu ama bu hassasiyetle dört saatte bir eldiven ve maske değişimini süreklilik haline getirdik” dedi.
Açıldıktan sonra vatandaşların ilgisinin beklediklerinin üzerinde olduğunu belirten Aslan, “Pandemi sürecinden sonra misafirlerimiz ilk günden itibaren büyük bir ilgi ile gelmeye devam ettiler. Pandeminin etkisi ile insanlar evde bunalmıştı, biz onların bu ortamda keyifli saatler yaşaması için gerekli tedbirleri aldığımızı sık sık duyurduk. Halkın ilgisi beklediğimizin üzerinde” diye konuştu.
İpek Aslan, unutulmaya yüz tutmuş yemekleri hazırladıklarını belirterek, "Biz bir yılda 300 yemek hatta bu hafta ile bu sayıyı da geçtik. Tüm halkımıza 300 yemek çeşidini kazandırdık. Yeni ve yeniden yemeklerimizi de uyarlıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bir yemeği şehre kazandırmadan önce mutlaka önce atölye yaptırıyoruz, ev kadınlarına bu yemeğe alıştırıyoruz. Daha sonra menümüze ekleyerek tatmalarını sağlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'ın tepsi kebabına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Hatay'ın tepsi kebabına yoğun ilgi
Hatay’da rip akıntısı uyarısı Samandağ ilçesinde korona virüs nedeniyle kısıtlamaların kaldırılmasıyla vatandaşlar plajlara akın etti Serinlemek için girdiği denizde rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçiren bir kadının kurtarılmasının ardından Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaranlar, Çevlik Sahili'nde vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Hatay’da rip akıntısı uyarısı Samandağ ilçesinde ...
Hatay Valiliğinden Barış Atay Mengüllüoğlu açıklaması
YEREL HABERLER Hatay Valiliğinden Barış Atay Mengüllüoğlu açıklaması
Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı
AK Parti'li ve CHP'li vekiller, maaşlarını Hatayspor'a bağışladı
YEREL HABERLER AK Parti'li ve CHP'li vekiller, maaşlarını ...
Hataylı kadın çiftçi, organik tarımı için, organik gübre üretti Önce organik sebze, şimdi de organik gübre ve ilaç üreten Süheyle Özkurt, ilaçsız organik ürünleriyle ilgili taleplere yetişmekte zorlandığını söyledi
YEREL HABERLER Hataylı kadın çiftçi, organik tarımı için, organik ...
Milletvekili Yayman: “Kırıkhan kavununun coğrafi işaretini almak için gerekli müracaatımızı yaptık” Kırıkhan’da 10 bin dönüme ekilen kavundan 40 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Milletvekili Yayman: “Kırıkhan kavununun coğrafi ...
Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”
YEREL HABERLER Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, ...
Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”
YEREL HABERLER Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: ...
Rip akıntısına kapılan kadın, çevredekiler tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Rip akıntısına kapılan kadın, çevredekiler tarafından ...
Hatay Valisi Doğan: "Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste korona virüs çıktı"
YEREL HABERLER Hatay Valisi Doğan: "Afrin ve İdlib'de görev yapan ...
Hatay’ın yüzünü güldürecek projelerin temeli atıldı Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü İşletmesinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Hatay’ın yüzünü güldürecek projelerin temeli ...
Hatay Valisi Doğan: Kentte 320 koronavirüs vakası var
YEREL HABERLER Hatay Valisi Doğan: Kentte 320 koronavirüs vakası var
Rip akıntısına kapılan kadın böyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Rip akıntısına kapılan kadın böyle kurtarıldı
Op. Dr. Ahmet Dilber: “Kilolu yüz görüntüsü yanak inceltme operasyonuyla düzeltilebilir”
YEREL HABERLER Op. Dr. Ahmet Dilber: “Kilolu yüz görüntüsü yanak ...
Yayla evlerinden hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yayla evlerinden hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı
Hatay'ın 3 yaylasında çekirge istilası 
YEREL HABERLER Hatay'ın 3 yaylasında çekirge istilası 
Evlerine bidon bidon su taşıyorlar Hatay'da, dağdan gelen kaynak suyun şifalı olduğuna inanan mahalle sakinleri çeşmeden doldurdukları bidonları evlerine götürüyor
YEREL HABERLER Evlerine bidon bidon su taşıyorlar Hatay'da, dağdan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X