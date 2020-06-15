Çocukların çakmakla oyunu faciayla sonuçlanıyordu

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde evin balkonunda çakmakla oynayan çocuğun perdeyi tutuşturmasıyla çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü.

İskenderun'da Yunus Emre Mahallesi Bekir Çelik Caddesi Şehit Uzman Çavuş Ahmet Bayram Apartmanı'nın 2. katında balkonda çakmakla oynayan çocukların perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Balkondaki koltuk ve diğer eşyaların tutuşması ile kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşadıkları yangının evin balkonundaki doğalgaz bağlantısına sıçramadan söndürülmesi ise facianın önüne geçti. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili araştırma başlatırken, mahalle sakinleri yangının çocuğun balkonda ateşle oynaması sonucu çıktığını söylediler.

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