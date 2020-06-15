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Hatay’da dağda yaralanıp mahsur kalan genci jandarma helikopterle kurtardı

İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları'nda yüksekten düşerek yaralanan vatandaş, jandarma helikopteri ile düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Hatay’da dağda yaralanıp mahsur kalan genci jandarma helikopterle kurtardı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları'nda yüksekten düşerek yaralanan vatandaş, jandarma helikopteri ile düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
İskenderun ilçesi Suçıkağı Mahallesi Karaçalı mevkiinde bir kişinin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, yaralı şahıs için jandarmadan yardım istedi. AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, kısa sürede Amanos Dağları'nın zirve eteklerine sevk edildi. Dağlık arazide araçla gitmenin mümkün olmadığı bölgeye yaya olarak ulaşan ekiplere jandarma helikopteri havadan destek verdi. Arazinin sarp ve kayalık olması helikopterin işini zorlaştırmasına rağmen yaralı Yusuf Yücel (23) bulunduğu yerden sedye ile helikoptere alındı. Beraberinde bir jandarmanın da sedye ile helikoptere çekildiği anlar heyecanla izlendi. Yaralı genç İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yakınları Türk Silahlı kuvvetlerine, jandarma ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
Yaralının imdat çığlıklarını duyarak yardımına giden ve durumu yetkililere haber veren mahalle sakini genç, “İmdat çığlıklarını duyduk ve yardıma gittiğimizde bir kişinin yaralı yatıyor olduğunu gördük, jandarmaya haber verdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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