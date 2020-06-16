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Hatay´da freni boşalan kamyon, ışıkta bekleyen araca çarptı: 2 yaralı

DHA

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY´da biber yüklü kamyon, freni boşalınca trafik ışığında bekleyen otomobili önüne katarak yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra refüje çarparak durabildi. Kazada, her iki arac sürücüsü de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde İskenderun-Antakya Karayolu Topboğazı mevkinde meydana geldi. İskenderun´dan Antakya istikametine giden Mehmet Durmaz idaresindeki 01 ABF 639 plakalı biber yüklü kamyon, freni patlaması sonucu trafik ışığında bekleyen Suriye uyruklu Mohamed Jawllak idaresindeki 31 ADV 713 plakalı otomobile çarptı. Otomobili altına alıp, yaklaşık 100 metre...

Hatay´da freni boşalan kamyon, ışıkta bekleyen araca çarptı: 2 yaralı

<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY´da biber yüklü kamyon, freni boşalınca trafik ışığında bekleyen otomobili önüne katarak yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra refüje çarparak durabildi. Kazada, her iki arac sürücüsü de yaralandı.<br>Kaza, gece saatlerinde İskenderun-Antakya Karayolu Topboğazı mevkinde meydana geldi. İskenderun´dan Antakya istikametine giden Mehmet Durmaz idaresindeki 01 ABF 639 plakalı biber yüklü kamyon, freni patlaması sonucu trafik ışığında bekleyen Suriye uyruklu Mohamed Jawllak idaresindeki 31 ADV 713 plakalı otomobile çarptı. Otomobili altına alıp, yaklaşık 100 metre sürükleyen kamyon, refüje çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Durmaz ve Jawllak, araçlarda sıkışarak yaralandı.<br>Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları araçlarından çıkartılan sürücüler, sağlık ekiplerinin İlk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.<br>Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, itfaiye ve Kırıkhan Belediyesi ekiplerinin yola saçılan biberleri temizlemesinin ardından ulaşım, kontrollü olarak sağlandı.<br>Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-06-16 03:26:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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