Denizde erkek cesedi bulundu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, denizde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, sahildeki vatandaşlar, denizin yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir erkeğe ait cesedi denizden çıkardı. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.