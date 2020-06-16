Denizde erkek cesedi bulundu

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde, denizde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sahildeki vatandaşlar, denizin yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir erkeğe ait cesedi denizden çıkardı. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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