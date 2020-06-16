Otomobil ters döndü, sürücüsü yaralanmadan kurtuldu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil takla atıp ters döndü. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Metin D. idaresindeki 31 Y 7257 plakalı otomobilin tekeri patladı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Sürücü Metin D. hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.
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