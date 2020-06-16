Hatay'da denizde erkek cesedi bulundu

<br>Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde, denizde bir erkek cesedi bulundu.<br>Sabah saatlerinde Samandağ Sahili'nde yürüyüşe çıkanlar, denizin yüzeyinde hareketsiz kişiyi fark etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi denizden çıkardı. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Hüseyin BOZOK<br>2020-06-16 17:09:43<br>
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