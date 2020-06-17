Hatayspor, İstanbulspor´un konuğu olacak

<br>Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)TFF 1´inci ligin 29´uncu haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan lider Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.<br>Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Melmet Altıparmak idaresinde Osman Çalğın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Hatay´daki hazırlıklarını tamamladı. 5´e 2 dar alan ve hava topu çalışması yapan güney ekibi, öğleden sonra havayoluyla İstanbul´a hareket edecek. Ligde ikinci sıradaki Erzurum Büyükşehir Belediyesi´nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan bordo-beyazlılar, topladığı 33 puanla 13'üncü sırada yer alan rakibi İstanbulspor karşısında galip gelmek istiyor. Hatayspor´da sakatlığı bulunan Rahman Buğra Çağıran dışında eksik oyuncu bulunmuyor.<br>DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-06-17 14:25:54<br>
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