Hatayspor, İstanbulspor´un konuğu olacak

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)TFF 1´inci ligin 29´uncu haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan lider Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.<br>Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Melmet Altıparmak idaresinde Osman Çalğın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Hatay´daki hazırlıklarını tamamladı. 5´e 2 dar alan ve hava topu çalışması yapan güney ekibi, öğleden sonra havayoluyla İstanbul´a hareket edecek. Ligde ikinci sıradaki Erzurum Büyükşehir Belediyesi´nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan bordo-beyazlılar, topladığı 33 puanla 13'üncü sırada yer alan rakibi İstanbulspor karşısında galip gelmek istiyor. Hatayspor´da sakatlığı bulunan Rahman Buğra Çağıran dışında eksik oyuncu bulunmuyor.<br>DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-06-17 14:25:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.