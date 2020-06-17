Akdeniz'de yunusların dansı

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Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında yunusların tekneyle yarışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samandağ ilçesi açıklarında bir tur teknesinin çevresinde toplanan yunuslar, açıklarda zıplayarak tekneyle yarışmaya başladı. Bir süre tekneyi geçmek için mücadele eden yunuslar, daha sonra bölgeden ayrıldı. Teknede bulunanlar, bu anları cep telefonları kameralarıyla kaydetti.

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