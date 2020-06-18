Çinçin: “Hatay, kümülatif ihracatta birinci” Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, sınır kapılarında gerekli tedbirlerin alınmak suretiyle ekonomik faaliyetlere yol verilmesi gerektiğini belirterek, “İthalat ve ihracata devam etmek zorundayız” dedi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin korona virüsün global bir kriz olduğunu ancak Hatay’ın kümülatif ihracatta birinci olduğunu ve bunun kendilerini ümitlendirdiğini belirtti.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, korona virüsün etkilerini değerlendirdi. Sınır kapılarından ithalat ve ihracata devam etmek zorunda olunduğunu, Hatay’ın kümülatif ihracatta birinci, Akdeniz bölgesinde de üçüncü olduğunu söyledi.

Normalleşme sürecinin başlamasına rağmen pandeminin etkilerinin sürdüğünü belirten Çinçin “Tabi çok hesap edilmemiş bir kriz ortamındayız maalesef. Normalleşme süreci başlasa dahi bu pandeminin etkileri sürmekte. Bu artık global bir kriz. Dünyanın yaşadığı bir kriz. Genel ihracatta Türkiye çağında yüzde 36 civarlarında bir daralma oldu. Ancak bir teselli rakamımız var. 2020 yılının ilk 5 ayında Akdeniz çanağında Hatay, kümülatif ihracatta birinci. Tabi bu birinci olmamızın sebebi farklı olarak, demir çelik sektörü. Akdeniz bölgesinde üçüncü olduğumuz konu da yaş sebze, meyve ihracatı. Bunlar bizi az da olsa ümitlendirdi ama sorunların çözümü için bundan sonra yerelden genele bütün siyasi aktörlerin atanmıştan seçilmişine kadar herkesin devreye girmesi gerekir. Zor günler maalesef bitti diyemiyoruz, devam ediyor ve uzunca bir müddet devam edecek gibi görünüyor” dedi.

Çinçin, işsizlik rakamlarının yükselmesini beklediklerini belirterek, “İşsizlik rakamlarında ciddi tırmanmalar bekliyoruz maalesef. Zaten biz TR 63 bölgesi yani Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’a baktığımız da Türkiye ortalamasının yaklaşık 2,5 puan önünde gidiyordu işsizlik. İnşallah bu ara daha da fazla açılmaz. Ama Türkiye genelinde işsizlik artacak” diye konuştu.

İstihdam üzerine yüklerin artma ihtimalinin olduğunu ve iç piyasanın bu yönde beklentisi olmadığını belirten Çinçin, “İşsizlik sigorta fonuna hükümetin tasarıları var, ek yükler bindirecek diye. İç piyasaların beklentisi bu yönde değil. İstihdam üzerindeki yüklerin artması kayıt dışına çıkışı hızlandırır. İşsizlik rakamlarını olumsuz etkiler diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çinçin, ayrıca sınır kapılarının insan sağlığını göz önünde bulundurarak, tedbirler alarak ithalat ve ihracata devam etmek zorunda olduğunu ifade etti.

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