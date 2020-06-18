Samandağ'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Ali ARSLAN/SAMANDAĞ,(Hatay),(DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu. O anlar, teknede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.<br>İlçede denize açılan bir tur teknesine yunuslar eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışarak adeta görsel şölen oluşturan yunusların şovunu teknede bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, denize girip çıkan yunusların gösterisini izleyen vatandaşların heyecanla alkışladıkları duyuldu. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Gülşah ÖZGEN<br>2020-06-18 13:05:25<br>

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