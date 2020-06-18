Rögara düşen oğlak kurtarıldı

<br>Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA)HATAY'da, açık bırakılan rögara düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Olay, Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde meydana geldi. Açık bırakılan rögara düşen oğlağı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, oğlağı düştüğü yerden kurtardı. Ekipler rögarı kapattıklan sonra oğlağı tedavisi yapılmak üzere veterinere götürdüDHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Hüseyin BOZOK<br>2020-06-18 18:46:00<br>
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