Kırıkhan'da orman yangını

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<br>Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin katılımıyla söndürülürken, 10 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü.<br>Yangın, öğleden sonra Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına Kırıkhan Orman İşletme Şefliği ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırıkhan, İskenderun, Antakya ilçelerine bağlı İtfaiye ekipleri ile Gaziantep ve Kilis´ten gelen itfaiye ekipleri de destek verdi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler yangında 10 hektarlık ağaçlık alanın zarar gördüğünü saptadı.<br>Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü Mehmet KOCACIK<br>2020-06-18 19:44:36<br>

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