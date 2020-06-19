İskenderun'da sağanak; cadde ve iş yerlerini su bastı

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<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak , hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde birçok cadde ve iş yerlerini su bastı.<br>Haziran ayının ortasında, ilçede sabah saatlerinde başlayan yaz yağmuru, kısa sürede sağanağa dönüştü. Pınarbaşı ve Dumlupınar mahallleri ile Şehitpamir Caddesi ve Namık Kemal caddesinde su taşkınları meydana geldi. Yaklaşık yarım metre su dolan caddelerde, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Esnaf, su basan iş yerlerini tahliye ederek temizlemeye çalıştı. Kısa sürede aşırı yağışlar sonucu su baskını yaşanan bölgede belediye ekipleri çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Gülşah ÖZGEN<br>2020-06-19 12:31:47<br>

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