Hatay Barosu’ndan "savunma" yürüyüşü Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez: "Baroların ne anlama geldiği, varlıklarında değil, yokluklarında anlaşılır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay Barosu’ndan "savunma" yürüyüşü Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez: "Baroların ne anlama geldiği, varlıklarında değil, yokluklarında anlaşılır"

İHA

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, barolar ile ilgili yasa değişikliğine ilişkin tartışmalarla ilgili olarak yapılan çalışmanın toplumun, kamuoyunun ve avukatların yararına olmadığını söyledi.

Hatay Barosu’ndan "savunma" yürüyüşü Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez: "Baroların ne anlama geldiği, varlıklarında değil, yokluklarında anlaşılır"

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, barolar ile ilgili yasa değişikliğine ilişkin tartışmalarla ilgili olarak yapılan çalışmanın toplumun, kamuoyunun ve avukatların yararına olmadığını söyledi.
Ekrem Dönmez, Hatay Adliyesi önünde baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirmeye yönelik yasa değişikliğine ilişkin tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Yapılması tartışılan yasa değişikliğinin amacının baroların yapısını ele geçirmek olduğunu ifade eden Dönmez, “Baroların yaptığı siyaset salı günü mecliste grubu bulunan partilerin birbirine parmak salladığı ses yükselttiği siyaset değildir. Hukukun üstünlüğü siyasetidir. Bu siyasette bize avukatlık kanunu ile verilmiş ve bu kanun ile görevli yükümlü olduğumuz bir siyasettir. Bunu anlatamadık, anlamak istemiyorlar. Bir bahane ile bu hep gündeme geldi, baroların yapısını ele geçirmek için bu da son bahane bir aydır gündemimizde. Biz onun için net olarak söylüyoruz ne uğruna olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Bu çalışma ne toplumun, ne kamuoyunun ne de avukatların yararına. Bu işte menfaati olan tek bir sonuç vardır siyasettir. Siyasetin sonuç alacağı bir şey. Geçmişte de denedik 2010 referandumu dün gibi ortada. Nelere mal olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. O zaman 2009 yılında bir FETÖ projesi olan bu taslak bir türlü geçirilemedi ama proje olduğu gibi duruyordu. Bu proje ayakta duruyor ve bunun peşindeyseniz bilin ki yarın sadece ah diyeceksiniz” dedi.
Savunmanın bağımsız ve özgür yanının rahatsızlık vermek olduğunu belirten Dönmez, “Baroların ne anlama geldiği, varlıklarında değil, yokluklarında anlaşılır. Onun için el birliği ile toplumun bu duyarlılığı gösterdiğini biliyoruz. Bizim işimiz zaten rahatsızlık vermek. Savunmanın bağımsız, özgür yanı budur. Onun için bu özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızla bugün sizlerle bir aradayız” ifadelerine yer verdi.
Açıklamanın ardından Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez ve beraberindeki iki baro üyesi sembolik olarak ‘savunma’ yürüyüşü gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da seyir halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Hatay'da seyir halindeki araç alev alev yandı
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hatay’da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi Yağış nedeniyle bazı caddeler ve tarihi uzun çarşı sular altında kaldı
YEREL HABERLER Hatay’da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi Yağış ...
Bu belirtiler ALS hastalığının habercisi olabilir Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara: "ALS’nin en sık görülen belirtisi kas güçsüzlüğü"
YEREL HABERLER Bu belirtiler ALS hastalığının habercisi olabilir Nöroloji Uzmanı Dr. ...
İskenderun'da sağanak; cadde ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER İskenderun'da sağanak; cadde ve iş yerlerini su bastı
Hatay’da otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
İskenderun'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi İlçede bir çok cadde ve sokak sular altında, araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER İskenderun'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz ...
Suriyeli Beraa'nın dramı Suriye'de ailesiyle yolda yürürken havan topu düşmesi sonucu yaralanıp felç olan Beraa Lalo, 7 yıldır Türkiye'de 14 ameliyat geçirdi
YEREL HABERLER Suriyeli Beraa'nın dramı Suriye'de ailesiyle yolda ...
Kırıkhan'da orman yangını
YEREL HABERLER Kırıkhan'da orman yangını
Rögara düşen oğlak kurtarıldı
YEREL HABERLER Rögara düşen oğlak kurtarıldı
Hatay’da orman yangınları insansız hava araçları ile gözlenecek
YEREL HABERLER Hatay’da orman yangınları insansız hava araçları ile ...
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis, Hatay´da toprağa verildi
YEREL HABERLER Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis, ...
Samandağ'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı
YEREL HABERLER Samandağ'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı
Çinçin: “Hatay, kümülatif ihracatta birinci” Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, sınır kapılarında gerekli tedbirlerin alınmak suretiyle ekonomik faaliyetlere yol verilmesi gerektiğini belirterek, “İthalat ve ihracata devam etmek zorundayız” dedi
YEREL HABERLER Çinçin: “Hatay, kümülatif ihracatta birinci” Antakya ...
Hatay’da benzin yüklü tanker alev aldı, facia kıl payı atlatıldı
YEREL HABERLER Hatay’da benzin yüklü tanker alev aldı, facia kıl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X