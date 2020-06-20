Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

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Hatay’da kalp krizi geçiren mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ’a bağlı Yeşilköy Mahalle Muhtarı İmadettin Ergin (49) kalp krizi geçirerek Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İmadettin Ergin,kurtarılamadı.

2 çocuk babası olan Yeşilköy mahalle Muhtarı İmadettin Ergin, üç dönemdir muhtarlık yaptığı öğrenildi.

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