Hatay’da sahile çok sayıda ölü balık vurdu

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Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde binlerce ölü balık kıyıya vurdu.

Deniz ve Çevlik mevkisinde sahile vuran balıkları görenler şaşkınlık yaşadı. Sahile vuran balıkların ne zaman ve neden öldükleri belirlenemezken, bazı vatandaşların ise denizin içinden balıkları toplayarak evlerine götürdüğü görüldü.

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