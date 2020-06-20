Samandağ’da gün batımı

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde gün batımı manzarası görenleri mest etti.
Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Bulutlardan yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, gün batımıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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