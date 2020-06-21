Hatay’ın Samandağ ilçesinde aracının aküsü biten engelli vatandaşın yardımına polis yetişti.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri engelli vatandaşın aküsü biten tekerlekli aracın yardımına yetişti. Polis ekipleri çevredeki vatandaşların yardımıyla engelli birey ve tekerlekli engelli sandalyesini ekip otosuna alarak evine kadar bıraktı. Polisin örnek davranışı vatandaşların takdirini topladı.
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