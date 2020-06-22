Hisar-O Suriye sınırına konuşlandırıldı Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirdiği orta irtifa hava savunma sistemi Hisar-O, 50-60 kilometreden savaş uçaklarını tespit edebiliyor, 60 ayrı hedefi aynı anda takip edebiliyor, seyir füzeleri ve havadan karaya füzelere karşı koruma kalkanı sağlıyor

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirdiği orta irtifa hava savunma sistemi HisarO, Bahar Kalkanı Harekatı’ndan sonra hem Suriye içine hem de TürkiyeSuriye sınırına konuşlandırıldı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’in Bahar Kalkanı Harekatı sırasında HisarO hava savunma sisteminin Suriye sınırına yerleştirileceğini açıklamasının ardından, sistemin ilk partisi nihayet Suriye sınırına yakın bir noktada konuşlandırıldı.



Hisar hava savunma sistemi özellikleri

Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007’den itibaren geliştirilmekte olan Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HisarO, sabit birlikler ile kritik tesislerin savaş uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, seyir füzeleri ve havadan karaya füzelere karşı hava savunma görevini icra ediyor. HisarO, 18 batarya ve maksimum 25 kilometre menzile, 15 kilometre de irtifaya sahip olarak 40 ile 60 kilometreden savaş uçağını tespit edip, 60 hedefi aynı anda takip edebiliyor.

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