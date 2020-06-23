"Yavru Cristiano Ronaldo"nun hayali büyük Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed, Cristiano Ronaldo gibi büyük futbolcu olma hayali ile yaşıyor "Yavru Cristiano Ronaldo" olarak anılan Muhammed, Galatasaray'da kariyer yapmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Yavru Cristiano Ronaldo"nun hayali büyük Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed, Cristiano Ronaldo gibi büyük futbolcu olma hayali ile yaşıyor "Yavru Cristiano Ronaldo" olarak anılan Muhammed, Galatasaray'da kariyer yapmak istiyor

İHA

"Yavru Cristiano Ronaldo"nun hayali büyük Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed, Cristiano Ronaldo gibi büyük futbolcu olma hayali ile yaşıyor "Yavru Cristiano Ronaldo" olarak anılan Muhammed, Galatasaray'da kariyer yapmak istiyor

Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed, Cristiano Ronaldo gibi büyük futbolcu olma hayali ile yaşıyor. "Yavru Cristiano Ronaldo" denilen Muhammed, Galatasaray'da kariyer yapmak istiyor.
Hammud ailesi 2012 yılında Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında canlarını zor kurtarmış. Anne Hatice Sellum felç geçirdikten sonra aile Türkiye'ye sığındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ikamet eden ailenin büyük oğlu Muhammed Hammud (10) Türkiye'ye geldikten sonra futbola büyük merak sarıp yeteneğini sergilemeye başladı.
Muhammed Hammud topla hareketleriyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor.
Küçük Muhammed'in tek hayali Cristiano Ronaldo gibi büyük bir futbolcu olmak ve Galatasaray'da kariyer yapmak. Muhammed Hammud, "Benim 5 yaşından beri futbola merakım var 'Yavru Cristiano Ronaldo' derler bana. Benim en büyük hayalim Cristiano Ronaldo gibi büyük futbolcu olmak ve Galatasaray'da kariyer yapmak, ardından sakat olan annemi tedavi etmek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay’da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Hatay’da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan ...
İskenderun'da çocuklara binicilik ve okçuluk eğitimi
YEREL HABERLER İskenderun'da çocuklara binicilik ve okçuluk eğitimi
Hisar-O Suriye sınırına konuşlandırıldı Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirdiği orta irtifa hava savunma sistemi Hisar-O, 50-60 kilometreden savaş uçaklarını tespit edebiliyor, 60 ayrı hedefi aynı anda takip edebiliyor, seyir füzeleri ve havadan karaya füzelere karşı koruma kalkanı sağlıyor
YEREL HABERLER Hisar-O Suriye sınırına konuşlandırıldı Türkiye’nin ...
Samandağ’da 1 günde 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Samandağ’da 1 günde 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Halı saha işletmecileri faaliyete geçmek istiyor İşletmeci Mutia Gürsel Sunar, kafelerin, restoranların açıldığını halı sahaların da tedbirler kapsamında yeniden açılmasını istediklerini belirtti
YEREL HABERLER Halı saha işletmecileri faaliyete geçmek ...
Hatay'da suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay'da suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X