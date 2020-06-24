Samandağ’da saklı cennet

Hatay’ın Samandağ ilçesinde güzelliğiyle hayran bırakan Meydan Mahallesi, doğaseverlerin uğrak mekanı oldu.
Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Dağın eteklerinden başlayıp 14 kilometre boyunca sahilin devam ettiği, dik yamaçların olduğu bölge, doğa sporları ve fotoğraf meraklılarından ilgi görüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.