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Dilenci yakalanınca bastonsuz yürümeye başladı Hatay'da kendine engelli süsü veren dilenci suçüstü yakalandı

İHA

Dilenci yakalanınca bastonsuz yürümeye başladı Hatay'da kendine engelli süsü veren dilenci suçüstü yakalandı

Hatay'da kendine engelli süsü veren bir dilenci yakalandıktan sonra bastonu bırakıp yürümeye başladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendine engelli süsü veren ve duygu sömürüsü yapan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Merkez Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bankaların önünde kendine engelli süsü vererek dilenen şahıs suçüstü yakalandı. Duygu sömürüsü yapan dilenci yakalandıktan sonra bastonu bırakıp yürümeye başladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 1. Bölge Zabıta Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri ve emniyet müdürlüğüne bağlı sivil ekipler tarafından şahıs, gerekli cezai işlemler uygulanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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