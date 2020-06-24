Hatay'daki silahlı ve bıçaklı kavgaya 8 gözaltı

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<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA) HATAY'ın İskenderun ilçesinde, dün gece iki grup arasında çıkan, 6 kişinin yaralandığı, silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 8 kişi, gözaltına alındı. <br>Olay, dün gece, Modern Evler Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgayla soruşturma başlayan polis ise 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-06-24 17:48:01<br>

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