Samandağ genelinde dev asayiş uygulaması

Hatay Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’un talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda vatandaşın huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, ekipleri ilçe genelinde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında, kara, ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak aranDI, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.