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Hatay mozaikleri EXPO’ya hazırlanıyor Mozaik Ustası Elif Kocaoğlu Kültekin, EXPO için mozaik hazırlıklarına devam ettiklerini ve genel olarak hediyelik eşya üzerine çalıştıklarını belirtti

İHA

Hatay'da "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenecek olan EXPO 2021 için mozaik ustaları, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Mozaik ustası Elif Kocaoğlu Kültekin EXPO için kendi üretimlerini yaptıklarını, tasarımlar hazırladıklarını söyledi.

Hatay mozaikleri EXPO’ya hazırlanıyor Mozaik Ustası Elif Kocaoğlu Kültekin, EXPO için mozaik hazırlıklarına devam ettiklerini ve genel olarak hediyelik eşya üzerine çalıştıklarını belirtti

Hatay’da "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenecek olan EXPO 2021 için mozaik ustaları, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Mozaik ustası Elif Kocaoğlu Kültekin EXPO için kendi üretimlerini yaptıklarını, tasarımlar hazırladıklarını söyledi.
Gelecek yıl "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenecek organizasyona ev sahipliği yapacak olan Hatay’da mozaik ustaları da hazırlıklarını sürdürüyor. Mozaik Ustası Elif Kocaoğlu Kültekin, EXPO için mozaik hazırlıklarına devam ettiklerini ve genel olarak hediyelik eşya üzerine çalıştıklarını belirtti.
Mozaik Ustası Elif Kocaoğlu Kültekin, EXPO’nun Hatay için bir fırsat olduğunu ve tanıtım açısından faydalı olacağını belirterek, “Hobi olarak başladığım mozaik sanatına yaklaşık 15 yıldır devam ediyorum. 5 yıl amatörce, 10 yıldır profesyonel olarak uğraşıyorum bu sanatla. EXPO Hatay için inanılmaz bir fırsat, bu sadece mozaik için değil, gastronomi, endemik bitkiler ve tarihi açısından her anlamda inanılmaz bir tanıtım olacağını düşünüyorum. Bizlere de orada yer verileceği için biz de kendi üretimimizi yapıyoruz, hazırlıklarımıza başladık, devam ediyoruz. Bizim çalışmalarımız bu yöreye ait arkeoloji müzesinde olan eserlerin replikalarını yapıyoruz. Çünkü buraya gelen insanlar Arkeoloji Müzesi’ni gezecekler, aynı zamanda onlara benzer hediyelik eşya almak isteyecekler. Bir de özel tasarımlarımız olacak. Sergilenmesi planlanan mozaik için çok geniş bir alan ayrılmış ve inanılmaz güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü özel bir tasarım olacak, tasarımı ile Mustafa Kemal Üniversitesi ilgileniyor. Bir hikaye eşliğinde yapılması planlanıyor. Hatay’da yaşayan medeniyetlerin hikayesi oluşturulup, planlanıyor. Hatay tanıtımı için başarılı olacaktır” dedi.
Tasarımlarını daha çok hediyelik olarak yaptıklarını belirten Kültekin, “Daha çok hediyelik eşya üzerine çalışıyoruz. Çünkü buraya gelen misafirler Hatay’a özgü bir şey almak istedikleri zaman ya mozaik ya ipek alacaklar. Doğal olarak hem maddi hem manevi onları sarsmayacak hediyelik, masa, duvar süsü gibi ürünleri almak isteyecekleri için biz genelde çalışma ve tasarımlarımızı onlara yönelik yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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