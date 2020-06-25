Engelli gibi davranan dilenci, zabıtayı görünce yürümeye başladı

<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'da, fiziksel engelli gibi davranarak, para talep eden dilenci zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Sağlıklı olduğu ve yürüme güçlüğü çekmediği saptanan dilenciye 635 TL cezai işlem uygulandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, fiziksel engelli gibi davranıp, eline aldığı bastonla ilerleyen ve vatandaşların duygularını sömürüp para talep eden dilenciyi yakaladı. Merkez Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bankaların önünde dilenen kişi, suçüstü yakalandı. Dilenci, yakalandığını anlayınca elindeki bastonu bırakıp yürümeye başladı. Zabıta Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler tarafından dilenciye 635 TL cezai işlem uygulanmasının ardından bölgeden uzaklaştırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-06-25 12:58:31<br>

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