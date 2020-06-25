Hatay’da FETÖ'den aranan 7 kişi yakalandı

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Hatay’da FETÖ soruşturması kapsamında aranan 7 firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya ile Hassa ve İskenderun ilçelerinde, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 7 firari şüpheli, saklandıkları gaybubet evlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

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