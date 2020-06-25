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Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesinde şüphelenilerek durdurulan motosikletin sürücüsü M.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında üzerinden 3 paket halinde 10 gram olarak değerlendirilen esrar ele geçirildi.

Şüpheli M.A gözaltına alındı.

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