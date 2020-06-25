Hatay´da 'gaybubet evi' operasyonu: 7 gözaltı

<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) HATAY'da, FETÖ/PDY operasyonunda, 'gaybubet evleri'ne yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu Hassa ve İskenderun ilçelerinde, FETÖ/PDY üyelerinin 'gaybubet evleri'ne operasyon düzenledi. Ekipler, evlere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda telefon, bilgisayar, flaş ve harici bellek ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-06-25 15:48:11<br>
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