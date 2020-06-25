Mezarlıklara zarar veren DEAŞ'lı tutuklandı

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesine mezarlıklara zarar veren ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıkan B.A. tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2019'da mezarlıklara zarar veren terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen B.A.'yı yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin ayrıca sosyal medya hesabından terör örgütü adına paylaşım yaptığını da öğrenildi. B.A. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Silahlı Terör Örgütü Propagandası' yapma suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay FERHAT DERVİŞOĞLU<br>2020-06-25 20:27:02<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.