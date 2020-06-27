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Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney: “DHİ tekniği, greftlerin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar”

İHA

Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney: “DHİ tekniği, greftlerin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar”

Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney, Direct Hair İmplant (DHİ) saç ekimi tekniğinin ekilmek üzere alınan greftlerin dışarıda bulunduğu süreyi en aza indirerek daha sağlıklı ve güçlü kalmasını sağladığını söyledi.
DHI tekniği ile yapılan saç ekiminin en önemli özelliğinin dikiş, iz ve kesi gerektirmemesi olduğunu belirten Oktay Tüney, “Bu tekniğin amacı başın arka kısmından ekilmek üzere alınan greftlerin dışarıda bulunduğu süreyi en aza indirgeyerek daha sağlıklı ve güçlü olmalarını sağlamaktır. Donör bölgeden ekilmek için alınan saç kökleri / greftler için, saçların ekileceği bölgelere herhangi bir delik açılmaz ve saç kökleri kullanılan özel uçlar ile direkt olarak ekilir. Ekim yapılacak bölgeye delik açılmıyor oluşu, ekilebilecek kök sayısını da oldukça çoğaltmakta ve daha yoğun ekim yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu teknik klasik FUE tekniğine gore daha zahmetli ve uzun sürmekte, öte yandan kesi olmadığı için iyileşme sürecinin de daha hızlı olmasını sağlamaktadır” dedi.
DHI tekniği ile saç ekiminin avantajları büyük
DHI tekniğinin başta Türkiye olmak üzere dünyada sadece birkaç saç ekim merkezinde uygulanabildiğine dikkat çeken Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney, uygulama şeklini şöyle anlattı:
“Standart FUE tekniği ile saç ekimi işleminde greftler / foliküler üniteler (saç kökleri) hep birlikte sınıflandırılır. Alınan greftler sonra cerrah tarafından ekilmeden önce özel bir iyileştirme sürecinden geçirilir ve ekim için hazır hale getirilen greftler açılan kanal ya da kesilerin içine yerleştirilir.
DHI tekniği ise ekim işleminin tek tek olarak yapıldığı bir teknik olarak tarif edilebilir. Şerit kesim tekniğinin aksine, DHI tekniğinde kesi yapılmaz. Çok ince bir iğne aracılığı ile saçın doğal çıkış açısına uygun bir şekilde tek tek yuvarlak doğal kanallar oluşturarak saç ekimi işlemi yapılır. Özel iğneler sayesinde daha sık aralıklarla greftler ardı ardına istenilen sıklıkta yerleştirilebilir.
Bu tekniğin başlıca avantajı sağladığı yoğunluktur. Sağladığı yoğunluk santimetre kare başına 40 60 greft olmak üzere şerit / yanal kesi tekniğinin iki katı kadardır. Bu yoğunluk dökülen bölgede müthiş bir kaplama imkanı sunar. Saç ekimi yapılacak alanı, saçın doğal büyüme açısına bağlı olarak değişik açılarda saç ekimi imkanı sunan, özellikle saç çizgisi gibi hassa bölgelere uygulandığında daha doğal bir görünüm ile birlikte çok daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar. DHI saç ekimi tekniğinde kullanılan ince uçlu iğneler sayesinde herhangi bir yara izi oluşma riskini en düşük orana indirir. Teker teker uygulanması gereken çok hassas bir teknik olduğu için bu tekniğin kullanıldığı saç ekim merkezlerinde alanında uzman ve son derece başarılı bir ekip görev alır. DHI tekniği ile saç ekim işleminde yapılan saç tasarımı en doğal ve en başarılı sonuçlara ulaşır. Doğal saça en yakın, yara izi riski düşük, saç yoğunluğu daha sık, özel iğneler sayesinde iyileşme hızı yüksek, en yeni saç ekim tekniğidir.”

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