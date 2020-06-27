Restoranın servis tezgahına sıkışan yılan kurtarıldı

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<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'da bir restoranın servis tezgahına girerek sıkışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.<br>Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan bir restoranda çalışanlar, servis tezgahının demir rafları arasında sıkışmış yılanı fark etti. Bunun üzerine çalışanlar durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bildirdi. Restorana gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanın sıkıştığı demir rafı spiralle kesti. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan yılan doğaya salındı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-06-27 14:57:36<br>

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