Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 2-0

<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - <br>STAT: Antakya Atatürk<br>HAKEMLER: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Gökhan Barcın<br>HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx) (Dk. 80 Rahman Buğra x),Hamza (xx) (Dk.46 Mirkan xx), Aabıd (xx), Selim (xx)(Dk. 80 Idır Qualı x), Gökhan (xx)( Dk. 65 Alican x), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx),Yusuf (xx), Caner (xx) (Dk.90 Soner ?).<br>EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Atilla (xx) Abdülkadir (xx) (Dk.62 Andusıc x), Malle (xx), Kethevoama (xx) (Dk. 62 Celal x) Serdar (xx)(Dk.80 Francıs Ezeh x), Cenk (xx), Sezer (x)(Dk. 85 Enes x), Anıl (xx), Batuhan (x), Mırsıc (x), Kağan (x).<br>GOLLER: Dk. 52 Mesut, Dk.90+4 Mirkan (Hatayspor)<br>SARI KARTLAR: Malle, Batuhan, Mırsıc (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)<br>TFF 1'inci Lig´in 30´uncu haftasında lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor´u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada penaltıdan Mesut, 90+4'üncü dakikada ise Mirkan kaydetti.<br>DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-06-28 19:44:22<br>
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