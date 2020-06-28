TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Balıkesirspor: 0

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor’u 20 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
50. dakikada ceza alanı içerisinde Kubilay Sönmez yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi.
52. dakikada topun başına geçen kaptan Mesut Çaytemel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10
90. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Mirkan Aydın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 20
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Deniz Turgut xx, Gökhan Barcın xx
Hatayspor: Akın Alkan xx, Furkan Şeker xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx (Buğra Çağıran dk. 80 ?), Aabid Rayane xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Soner Örnek dk. 90 ?), Gökhan Karadeniz xx (Alican Özfesli dk. 65 xx), Selim Ilgaz xx (Idır Quali dk. 80 ?), Hamza Gür x (Mirkan Aydın dk. 46 xx)
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Balıkesirspor: Atilla xx, Kağan xx, Sezer Özmen xx (Enes Karabulut dk. 85 ?), Cenk Güvenç xx, Batuhan xx, Serdar Güncü xx (Ezeh dk. 80 x), Mrsic xx, Abdulkadir xx (Andusic dk. 62 x), Aly Malle xx, Kethevoama xx (Celal Emir Dede dk. 62 x), Anıl Taşdemir xx
Yedekler: Yiğithan Kır, Görkem Fidan, Emirhan Çakır
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Mesut Çaytemel (dk. 52 pen.), Mirkan Aydın (dk. 90) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Aly Malle, Batuhan İşçiler, Mrsic (Balıkesirspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.