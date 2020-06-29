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Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini

DHA

Hüseyin BOZOKHalil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)HATAY'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde pederler; Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Diyakon Pavlus Orduluoğlu ile diğer ilçelerden gelen bazı pederler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşen ayinde vatandaşlar maskeleriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak dua edip, mum yaktı ve dilekte bulundu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY...

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini

<br>Hüseyin BOZOKHalil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)HATAY'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.<br>Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde pederler; Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Diyakon Pavlus Orduluoğlu ile diğer ilçelerden gelen bazı pederler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşen ayinde vatandaşlar maskeleriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak dua edip, mum yaktı ve dilekte bulundu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY<br>2020-06-29 16:25:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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