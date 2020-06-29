Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini

<br>Hüseyin BOZOKHalil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)HATAY'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.<br>Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde pederler; Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Diyakon Pavlus Orduluoğlu ile diğer ilçelerden gelen bazı pederler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşen ayinde vatandaşlar maskeleriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak dua edip, mum yaktı ve dilekte bulundu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY<br>2020-06-29 16:25:56<br>
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