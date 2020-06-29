Hatay'da orman yangını; 3 hektar alan kül oldu 

<br>Ufuk AKTUĞHüseyin BOZOK/BELEN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Belen ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 hektarlık alan, zarar gördü.<br>Belen'in Çerçikaya mevkisindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin görenlerin ihbarıyla bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter, greyder, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 2 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 hektarlık alan, zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen Ufuk AKTUĞ<br>2020-06-29 17:05:37<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.