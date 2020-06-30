Samandağ Adliyesinde korona virüs alarmı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sosyal medyada korona virüs tespit edildiği ileri sürülen adliye çalışanının Covid19 testi negatif çıktı.
Samandağ Adliyesinde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi çalışanında korona virüs tespit edildiğine ve adliyenin karantina altına alındığına ilişkin haberlerin sosyal medyada yer alması üzerine yetkililer harekete geçti.
Yetkililer, korona virüs şüphesiyle sağlık kurumuna yönlendirilen ve korona virüs testi yapılan adliye çalışanın Covid19 testinin negatif çıktığını bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.