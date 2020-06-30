Hatay’da tarihi eser operasyonu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bir evde tarihi eserler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenişehir Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 adet fildişi, 3 adet sikke, 1 adet heykel ve 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde Grekçe yazılar bulunan kitap ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak yabancı uyruklu A.K., T.A.A. ve tarihi eserleri getirdiği belirlenen yabancı uyruklu A.S. gözaltına alındı.

Ayrıca tarihi eserleri getiren A.S.’nin evinde yapılan aramada 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirildi.

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