Hatay’da İbranice yazılmış tablo ele geçirildi

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Hatay’ın Belen ilçesinde otobüs durağında bekleyen iki şüphelinin yanında bulunan poşetten tarihi eser çıktı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde İskenderun istikametinde bulunan dolmuş durağında bekleyen ve şüpheli hareketlerde bulunan yabancı uyruklu S.S. ve A.H. isimli şüphelilerin yanında bulunan poşet içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen, üzerinde İbranice yazılar olan tablo ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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