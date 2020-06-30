Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evin terasında 410 kök Hint keneviri ile bin 566 gram esrar maddesi ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan çalışmalarda Sutaşı Mahallesi´nde S.Ş.'ye ait eve operasyon düzenlendi. S.Ş.'nin evinde yapılan aramada evin teras kısmında 410 kök Hint keneviri ve 2 torba halinde, 484 gram kurutulmuş, 1082 gram da kurumak üzere olan esrar ele geçirildi. S.Ş. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Hüseyin BOZOK<br>2020-06-30 17:23:29<br>
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