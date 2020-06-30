İskenderun'da çalıntı motosiklet operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)İSKENDERUN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı motosikletlerin bulunmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonunda, çok sayıda çalıntı, şase numaraları silinmiş ve üzerinde haciz kararı bulunan motosiklet ele geçirdi.<br>Polis ekipleri, ilçe genelinde, farklı zamanlarda çok sayıda motosikletin çalınması üzerine araştırma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından da 15 motosiklet tamir dükkanına operasyon düzenledi. Operasyonda çalıntı, şase numaraları silinmiş ve üzerlerinde haciz kararı bulunan motosikletler ele geçirildi. Çalıntı motosikletleri ucuza alıp satan iş yeri sahiplerine para cezası uygulandı. Emniyet Müdürü Nevzat Güneş´in talimatıyla yapılan operasyonda 9 motosiklete el konuldu.DHA-Bölge Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-06-30 17:48:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.