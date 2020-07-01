İskenderun'da, Kabotaj Bayramı kutlaması

'Anneannem ve ben'

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<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla kutlandı. <br>Atatürk Anıt Alanı'ndaki çelenk sunma törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönder, Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, İskenderun Liman Başkanı Hüseyin Demir, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İskenderun Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk töreninin ardından iskeleden teknelerle İskenderun Körfezi'ne açılan protokol, daha sonra denize çelenk bıraktı. Sahil Güvenlik ekipleri, römorkörler ve tekneler ile denizde çeşitli gösterileriyle kutlamalara renk kattı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-07-01 12:47:11<br>

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