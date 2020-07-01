Kadın dilencinin üzerinden 'F' serisi dolar çıktı

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)HATAY'ın Belen ilçesinde, zabıta memurları tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinde 2 adet F serisi 1 dolar bulundu.<br>Muhlisali Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde denetim yapan zabıta ekipleri, adı açıklanmayan dilenci kadını yakaladı. Belen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kadının üzerinde yapılan aramada, 26 lira 50 kuruş ile FETÖ'nün görevlendirmeler için kullandığı 'F' serisi 2 adet 1 dolar bulundu.<br>Dolarlara tutanak tutularak el konulurken, adı açıklanmayan kadın, polise teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-07-01 14:31:42<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.