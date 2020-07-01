Kadın dilencinin üzerinden 'F' serisi dolar çıktı

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)HATAY'ın Belen ilçesinde, zabıta memurları tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinde 2 adet F serisi 1 dolar bulundu.<br>Muhlisali Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde denetim yapan zabıta ekipleri, adı açıklanmayan dilenci kadını yakaladı. Belen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kadının üzerinde yapılan aramada, 26 lira 50 kuruş ile FETÖ'nün görevlendirmeler için kullandığı 'F' serisi 2 adet 1 dolar bulundu.<br>Dolarlara tutanak tutularak el konulurken, adı açıklanmayan kadın, polise teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-07-01 14:31:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.