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Üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı

İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı.

Üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli görülen E.B’nin üst aramasını yaptı. Şüphelinin üzerinden 15 gram metamfetamin ve kağıda sarılı şekilde 1.7 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli E.B gözaltına alındı.

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