Hatay'da rip akıntısına kapılan anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi

'Anneannem ve ben'

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<br>Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde, rip akıntısına kapılan Suriye uyruklu anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi.<br>Olay, saat 16.00 sıralarında ilçedeki Çevlik Sahili'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren, ismi açıklanmayan Suriye uyruklu anne ve kızı rip akıntısına kapıldı. Çevredekiler, suda çırpınan anne-kızı denizden kurtararak sahile götürdü. İhbar üzerine sahile gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalelerinin ardından anne-kızı hastaneye kaldırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN<br>2020-07-01 18:04:25<br>

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