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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da 5 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü

DHA

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ(Hatay), (DHA)HATAY'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan yapılan bir saatlik söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Arsuz´un Beyköy kırsal alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir bölgeyi kapladı. Orman İşletme Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın yerine havadan müdahale için 4 helikopter, bir uçak, karadan da 15 arazöz, 7 su tankı, 2 dozer, 1 greyder, 100 yer işçisi sevk etti. Alevler 5 hektarlık alana zarar...

Hatay'da 5 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü

<br>Ufuk AKTUĞ/ARSUZ(Hatay), (DHA)HATAY'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan yapılan bir saatlik söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.<br>Arsuz´un Beyköy kırsal alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir bölgeyi kapladı. Orman İşletme Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın yerine havadan müdahale için 4 helikopter, bir uçak, karadan da 15 arazöz, 7 su tankı, 2 dozer, 1 greyder, 100 yer işçisi sevk etti. Alevler 5 hektarlık alana zarar verirken, ekipler havadan ve karadan yürüttüğü 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.<br>Yangının soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Ufuk AKTUĞ<br>2020-07-02 17:43:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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