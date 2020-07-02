Hatay'da 5 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü

<br>Ufuk AKTUĞ/ARSUZ(Hatay), (DHA)HATAY'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan yapılan bir saatlik söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.<br>Arsuz´un Beyköy kırsal alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir bölgeyi kapladı. Orman İşletme Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın yerine havadan müdahale için 4 helikopter, bir uçak, karadan da 15 arazöz, 7 su tankı, 2 dozer, 1 greyder, 100 yer işçisi sevk etti. Alevler 5 hektarlık alana zarar verirken, ekipler havadan ve karadan yürüttüğü 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.<br>Yangının soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Ufuk AKTUĞ<br>2020-07-02 17:43:21<br>
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