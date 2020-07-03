Samandağ’da otomobil limana düştü

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otomobil geri giderken limana düştü.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 Y 6301 plakalı Toyota marka otomobil, geri giderken limana düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevlik İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla otomobili denizden çıkardı.

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