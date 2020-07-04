Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra yakalandı

<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY Valiliği, 1990 yılında Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 kaçakçının 30 yıl sonra Suriye'de yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyonla, ülkemiz, suç unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiştir" denildi.<br>Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Piyade Teğmen Zafer Toka'nın 16 Haziran 1990'da sorumluluk bölgesinde bulunan karakolun 400 metre güneyinde, kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olduğu hatırlatıldı. 3 Suriyelinin 30 yıl sonra yapılan planlı operasyonla yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:<br>"Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından hain saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili, 16 Haziran 1990 tarihinde yapılan tahkikat evrakı ve görgü tanıklarının beyanlarında isimleri geçen Salih Osman, Hacı Meyri ile 'Mehmet' isimli 3 Suriye uyruklu şahıs, yürütülen çalışmalarda yerlerinin tespiti üzerine, 2 Temmuz saat 18.00 sıralarında, planlanan operasyonla yakalanmıştır. Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyonla ülkemiz, suç unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiştir." DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-07-04 13:09:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.