Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra yakalandı

<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY Valiliği, 1990 yılında Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 kaçakçının 30 yıl sonra Suriye'de yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyonla, ülkemiz, suç unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiştir" denildi.<br>Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Piyade Teğmen Zafer Toka'nın 16 Haziran 1990'da sorumluluk bölgesinde bulunan karakolun 400 metre güneyinde, kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olduğu hatırlatıldı. 3 Suriyelinin 30 yıl sonra yapılan planlı operasyonla yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:<br>"Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından hain saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili, 16 Haziran 1990 tarihinde yapılan tahkikat evrakı ve görgü tanıklarının beyanlarında isimleri geçen Salih Osman, Hacı Meyri ile 'Mehmet' isimli 3 Suriye uyruklu şahıs, yürütülen çalışmalarda yerlerinin tespiti üzerine, 2 Temmuz saat 18.00 sıralarında, planlanan operasyonla yakalanmıştır. Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyonla ülkemiz, suç unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiştir." DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-07-04 13:09:02<br>
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